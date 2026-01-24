Lupi fuori controllo in città la Regione vuole catturarli L' Ispra | Possibile abbatterli

La presenza di lupi nelle aree urbane sta generando preoccupazioni e richieste di intervento da parte della Regione. L’Ispra valuta la possibilità di abbatterli per garantire la sicurezza dei cittadini. La questione solleva diversi dubbi sulla gestione della fauna selvatica in contesti cittadini, richiedendo un approccio equilibrato e rispettoso dell’ambiente.

ANCONA - Quello mannaro della grande tradizione letteraria del Nord Europa, quello cattivo della fiaba dei Fratelli Grimm o, trasfigurato, dello Shining di Kubrick. I lupi che teme il Comune di Ancona, però, sono anche peggio. Perché sono veri, esistono. Si aggirano per le vie della città, dal centro alla periferia. La lettera Il termometro di questo disagio, se così vogliamo chiamarlo, è una lettera che Palazzo del Popolo ha inviato lo scorso 19 gennaio alla Regione Marche. Si parla di «segnalazioni via via crescenti, in zone densamente abitate e anche in orario diurno». Una situazione che fa temere che alcuni esemplari siano ormai diventati «stanziali» in città, tanto da spingere il vicesindaco Zinni a chiedere a Palazzo Raffaello «di voler avviare ogni azione utile volta all’allontanamento di tali esemplari». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

