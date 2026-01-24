Luoghi del cuore Soldi dal Fai per il traghetto
IMBERSAGO Il più amato dai lombardi, ma anche il più apprezzato dai cultori del Fondo per l’ambiente italiano. Il traghetto di Imbersago, primo in Lombardia nell’ambito del concorso I luoghi del cuore del Fai edizione 2025, si è aggiudicato anche il primo premio nell’ambito dei progetti finanziati proprio dai soci del Fai. Sindaco e volontari della Pro loco, che lo hanno rimesso in acqua e che ora lo traghettano appunto da una sponda all’altra dell’ Adda, si sono così aggiudicati 32mila euro per un progetto digitale per la valorizzazione storica e culturale dell’imbarcazione trainata dalla sola forza della corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
