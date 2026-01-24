IMBERSAGO Il più amato dai lombardi, ma anche il più apprezzato dai cultori del Fondo per l’ambiente italiano. Il traghetto di Imbersago, primo in Lombardia nell’ambito del concorso I luoghi del cuore del Fai edizione 2025, si è aggiudicato anche il primo premio nell’ambito dei progetti finanziati proprio dai soci del Fai. Sindaco e volontari della Pro loco, che lo hanno rimesso in acqua e che ora lo traghettano appunto da una sponda all’altra dell’ Adda, si sono così aggiudicati 32mila euro per un progetto digitale per la valorizzazione storica e culturale dell’imbarcazione trainata dalla sola forza della corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luoghi del cuore. Soldi dal Fai per il traghetto

Leggi anche: Luoghi imperdibili per il Natale 2025: magia e cultura nei luoghi del cuore FAI.

La Capitanio 1926 vince il Bando “I Luoghi del Cuore” FaiLa Capitanio 1926, storica motonave del Lago d’Iseo ormeggiata a Lovere, è stata riconosciuta tra i vincitori del Bando “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: I Luoghi del Cuore, la Liguria protagonista della XII edizione del Censimento Fai; La Santissima fra i Luoghi del Cuore Fai; Luoghi del Cuore, dai voti ai progetti; Aree interne e periferie, ecco i 20 Luoghi del cuore del Fai selezionati per i progetti di restauro e valorizzazione.

Da Milano a Foggia, ecco i 20 Luoghi del cuore Fai che rinasceranno nel 2026Dall’Eremo della Quisquina, nell’entroterra agrigentino, alla Minitalia del Parco Trotter, a Milano. Viaggio nei luoghi il cui restauro e valorizzazione ha ricevuto il finanziamento del Fonda ambiente ... iodonna.it

Luoghi del cuore, Liguria protagonista della XII edizione del censimento FaiPresentati, oggi a Palazzo Tursi, gli esiti del bando nazionale legato al XII Censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano con il sostegno di Intesa Sanpaolo, part ... ansa.it

Il piccolo borgo di tra i vincitori de “I Luoghi del Cuore” FAI #Nidastore, uno dei nove castelli di #Arcevia (AN), è tra i 20 progetti vincitori a livello nazionale dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore” del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, risultando i - facebook.com facebook

Fondi FAI per il Cimitero Monumentale di Staglieno: “I Luoghi del Cuore” finanziano il recupero x.com