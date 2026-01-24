L’università come laboratorio politico | il caso dei GUF

L’università come spazio di confronto e influenza politica è stata al centro di numerosi studi. Un esempio significativo è rappresentato dai Gruppi Universitari Fascisti (GUF), istituiti nel 1927 nell’ambito del processo di consolidamento del regime fascista nelle organizzazioni giovanili e studentesche italiane. Questa evoluzione riflette come le università possano diventare laboratori di ideologie e strategie politiche, contribuendo a plasmare il contesto sociale e politico del periodo.

Roma, 24 gen – I Gruppi Universitari Fascisti (GUF) vengono istituiti formalmente nel 1927, nel quadro del processo di fascistizzazione delle organizzazioni giovanili e studentesche avviato dopo le leggi fascistissime del 1925-26. La loro funzione non è quella di rappresentare gli studenti, né di costituire una semplice articolazione propagandistica del regime, ma di organizzare politicamente la gioventù universitaria all’interno di una strategia di lungo periodo volta alla formazione delle future classi dirigenti. L’università, luogo tradizionalmente refrattario all’inquadramento totale, diventa per questo uno spazio d’intervento del Fascismo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - L’università come laboratorio politico: il caso dei GUF Leggi anche: Difendere l’ordinario. Il caso dei tre ricercatori cinesi dell’Università del Michigan Leggi anche: Il caso dei bimbi nel bosco diventa politico e diplomatico: Meloni interessata e Nordio valuta invio degli ispettori a L’Aquila La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Nuovi laboratori di biologia e farmacia: l’Università di Verona investe sulla didattica del futuro; Venezia, Iuav compie 100 anni: l'università di architettura e l'identità forgiata da Scarpa, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier; Dalla natura al ritratto; La pineta di Lignano diventa laboratorio green: al via il progetto con l’Università di Udine. Napoli, all'università Federico II arriva il laboratorio per il teletrasporto quantisticoSi avvicina un mondo in cui esiste il teletrasporto. No, non di materia, come nei film di Star Trek, ma di informazioni. Sì, certo, anche oggi grazie ad internet siamo in grado ... ilmattino.it Inaugurati i nuovi laboratori di Biologia e Farmacia all’Università di Verona: «Investimento sul presente e sul futuro»All’Istituto Biologico 3 di Borgo Roma inaugurati spazi didattici all’avanguardia per la formazione e la ricerca, con il sostegno dell’ateneo e della Fondazione Cariverona ... veronasera.it Sedici metri d'acqua: con #Harry l'onda più alta di sempre - Durante il ciclone registrato il nuovo primato del Mediterraneo. All'università di #Palermo un laboratorio fotografa il fenomeno: "Evento raro" Giuseppe Marino - TGR #Sicilia x.com CORSO CHEF UNIVERSITÀ DEI SAPORI Oggi nel laboratorio di cucina “brilla” la Stella Michelin Ada Stifani @adastifanichef_ Tanti suggerimenti per gli allievi e tante le preparazioni in lavorazione, di pesce e carne. Una lezione importante nel percorso profe - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.