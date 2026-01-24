Lunedì mattina si terrà presso il carcere di Secondigliano l’interrogatorio di Antonio Laurato, 33 anni, coinvolto in un’indagine per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Laurato è figlio di Francesco Rea, considerato uno dei principali esponenti del clan Rea-Veneruso, attivo nell’area di Napoli. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario volto a fare luce sulle dinamiche criminali del gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì mattina presso il carcere di Secondigliano ci sarà l’interrogatorio di garanzia di Antonio Laurato, 33 anni di Casalnuovo di Napoli, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan Rea-Veneruso, clan egemone nell’area di Casalnuovo di Napoli, Volla e paesi limitrofi in provincia di Napoli. Laurato ha nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci. Antonio Laurato è il figlio naturale del superboss Francesco Rea, alias “O Pagliesco”, reggente del clan Rea-Veneruso (figlio avuto con una donna in regime di matrimonio con altro uomo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lunedì interrogatorio di Antonio Laurato, figlio del super boss Francesco Rea

Leggi anche: Quattro chili di cocaina nello zaino, arrestato Francesco Spada: è il figlio del boss Armando

Figlio del boss dei Casalesi torna in carcereEmilio Martinelli, noto come ’o Barone’ e figlio di Enrico Martinelli, esponente di rilievo del clan dei Casalesi, è stato nuovamente arrestato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Studente ucciso, l'aggressore: L'ho colpito per quelle fotografie; Presunto Sistema Signorini: i pm sentono il principale accusatore, l’ex GF Antonio Medugno; Ho molestato io quelle ragazzine. Il maniaco seriale confessa davanti al giudice: non so spiegare perché l’ho fatto; Anguillara, sei ore di interrogatorio e la svolta: il marito confessa l’omicidio di Federica Torzullo.

Clan Rea-Veneruso, lunedì interrogatorio del figlio del super boss ‘O PagliescoAntonio Laurato, insieme ad altri cinque indagati tra cui il padre Francesco Rea, secondo l’accusa avrebbero costretto vari imprenditori di Casalnuovo di Napoli, Volla e zone limitrofe a versare indeb ... internapoli.it

L’accusa a Cicciù senior: Aiutò Perricciolo durante la latitanzaOperazione Potentia: il calabrese, residente a Potenza Picena, avrebbe dato una mano ai familiari del boss della movida per eludere i controlli delle forze dell’ordine e raggiungerlo in Slovenia. Lu ... msn.com

Benevento. Stalking a ex moglie, lunedì interrogatorio di un uomo: stop avvicinamento e braccialetto #Benevento - facebook.com facebook