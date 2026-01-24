L’ultimo blitz da film Fumo ed esplosione alla gioielleria Grotti

Nell’ambito delle recenti attività criminali, si segnala un furto avvenuto nella gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio del 9 gennaio, ha visto l’intervento di una banda che ha effettuato una spaccata, causando danni e scompiglio nella zona commerciale della città.

L'ultimo colpo dall'inizio dell'anno era stato quello nel cuore di Arezzo. Un furto con spaccata in pieno centro che ha scosso la città nel primo pomeriggio del 9 gennaio, quando una banda ha assaltato la gioielleria Grotti di via Spinello, una delle strade più frequentate dello shopping cittadino. Un blitz rapido e violento, messo a segno sotto gli occhi increduli di passanti e commercianti. I malviventi si sono presentati armati di due picconi e di un estintore, utilizzato per forzare la saracinesca e mandare in frantumi la vetrina d'ingresso. Poi si sono fiondati all'interno del negozio, arraffando in pochi istanti quanto più possibile dai banchi espositivi.

Assalto alla gioielleria Grotti, colpo da mezzo milione di euro

Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube di schiuma, vetrina sfondata e fuga con l'oro. Paura in città

