L’ultima spiaggia Alkamar la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani | il racconto di una notte piena di misteri e di quattro innocenti incarcerati

Il 27 gennaio 1976, ad Alcamo Marina, si verificò un episodio tragico che cambiò per sempre la memoria locale. In quella notte, due giovani carabinieri persero la vita in circostanze misteriose, lasciando un segreto che ancora oggi suscita domande. Questa vicenda, conosciuta come “L’ultima spiaggia. Alkamar”, rappresenta una delle pagine più oscure e trascurate della storia italiana, ricca di enigmi e di innocenti coinvolti in un’ombra di ingiustizia.

In una notte di cinquant’anni fa, il 27 gennaio 1976, in una piccola caserma di Alcamo Marina, vicino a Trapani, vengono trucidati due giovani carabinieri. Una strage piena di misteri per la quale finiscono in carcere quattro innocenti. Da quell’eccidio dimenticato parte un filo che unisce decine di misteri italiani – da Peppino Impastato, al delitto del colonnello Russo, del giornalista Mario Francese, passando per l’omicidio Rostagno e per quello di Ilaria Alpi –, come racconta Lucio Luca nel suo libro-inchiesta “L’ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani” in libreria dal 21 gennaio per Compagnia Editoriale Aliberti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

