L’ultimo saluto a Valentino si svolge nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, con il feretro che entra mentre la musica del Lacrimosa di Mozart riempie l’ambiente. L’evento si svolge nel rispetto della sobrietà, tra i presenti che rendono omaggio a una figura di grande rilievo nel mondo della moda. Un momento di ricordo e di riflessione, che segna la conclusione di un percorso di grande impatto e influenza.

di Antonio Mancinelli ROMA Roma, piazza della Repubblica. Il feretro di Valentino entra nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri solo quando tutti gli ospiti sono seduti, accolto dalla musica del Lacrimosa dal Requiem di Mozart. Dopo due giorni di camera ardente, che ha visto portare l’omaggio di circa 10mila persone, ieri era il giorno dell’ultimo saluto. Transenne, deviazioni, autobus che cambiano rotta: la città celebra con rispetto e affetto autentico un uomo che ha rappresentato la Roma più sofisticata pur essendo nato a Voghera, provincia di Pavia. Tra gli omaggi floreali, c’è quello di Sophia Loren, su cui c’è scritto: "Sempre nel mio cuore", della famiglia Armani, di Lavinia Biagiotti, dai principi ereditari di Norvegia e dalla Camera Nazionale della Moda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ultima grande bellezza

fondazione italia patria della bellezza al via il sesto bando per valorizzare musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane. un sostegno concreto nella comunicazione per rendere più visibile e vicino al grande pubblico questo patrimonio di bellezza.La Fondazione Italia Patria della Bellezza annuncia il sesto bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, per sostenere musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane.

Leggi anche: Ariana Grande lascia la musica (per ora): "Il tour 2026 sarà un’ultima grande festa"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Vi consiglio il film: La grande bellezza

Argomenti discussi: L’Allianz Pazienza a Roma in cerca della grande bellezza; LA GRANDE BELLEZZA, recensione del film di Paolo Sorrentino; La grande bellezza ecologica del nostro Paese; Il film della settimana: 'La grazia', il crepuscolo morale di un Presidente.

L’ultima grande bellezzadi Antonio MancinelliROMARoma, piazza della Repubblica. Il feretro di Valentino entra nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri solo quando tutti gli ospiti sono seduti, accolto dalla m ... quotidiano.net

Jeremy Allen White: La grande bellezza è l'unico film che ho visto due volte di seguito al cinemaL'attore di Shameless e The Bear, di cui possiamo vedere l'ultima performance in Springsteen: Liberami dal nulla, attualmente al cinema, spiega quanto lo abbia folgorato la visione de La grande ... comingsoon.it

L'annuncio sui social: ma prima l'ultima grande festa. - facebook.com facebook