L’Uganda è a Palazzo Blu | Fra missioni e diritti

"Ci fa piacere utilizzare la popolarità di Palazzo Blu per diffondere la conoscenza di un’iniziativa che parla di salute e libertà". Nelle parole del presidente della Fondazione Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi, c’è l’orgoglio per l’inaugurazione della quarta esposizione del principale polo espositivo cittadino, in programma a Pisa da oggi fino al 15 marzo. Si tratta di "Uganda: la conoscenza è salute e libertà", una mostra fotografica a ingresso gratuito, curata da Alessandro Pingitore, che racconta attraverso 20 immagini l’impegno umanitario di missionari e volontari negli ultimi decenni del Novecento nella regione di Kyamuhunga, area rurale del sud-ovest dell’Uganda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

