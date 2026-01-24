Luco scontro d’alta quota A Jolo non sarà semplice

Oggi allo stadio "Fantaccini" alle ore 15, si anticipa la gara del girone A della 19ª giornata tra lo Jolo, allenato da Ambrosio, e il Luco di Marco Privitera. Una sfida di spessore, con la squadra pratese che occupa la seconda posizione in classifica a ridosso della capolista Lampo Meridien, pronta a riprendere il cammino interrotto dopo la sconfitta sul campo di Pietrasanta. Il Luco, reduce dal successo sul San Marco Avenza, mira a consolidare il proprio posto nella griglia play-off, cercando continuità di risultati in questa fase cruciale della stagione. Contro la formazione di casa, dopo l’uscita di Pelagatti, non ci sarà più nemmeno Matteo Lapo Parri (2003), che ha risolto consensualmente il rapporto e probabilmente si accaserà al Cerbaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

