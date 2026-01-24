Lotito la telefonata ‘rubata’ e la nota | Lazio ha fiducia in Sarri

Claudio Lotito ha diffuso una nota in cui afferma che Maurizio Sarri gode della piena fiducia della società Lazio. La dichiarazione arriva in seguito alla diffusione sui social di una conversazione telefonica, avvenuta senza consenso, che ha attirato l’attenzione pubblica. La nota sottolinea l’impegno del club nel mantenere un rapporto di fiducia con l’allenatore, senza commentare ulteriori dettagli sull’accaduto.

(Adnkronos) – "Maurizio Sarri gode della piena fiducia della società". Claudio Lotito, presidente della Lazio, si esprime così in una nota dopo la diffusione di un video – sui social – relativo ad una conversazione telefonica diffusa senza consenso. "Resto sinceramente sorpreso dalla lettura distorta e strumentale che è stata fatta di alcune mie parole, estrapolate.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lazio, Lotito fa chiarezza: «Mie parole distorte, non esistono giocatori contro Sarri! Gode della fiducia di società e squadra»Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito le sue dichiarazioni, precisando che le sue parole sono state distorte e che non ci sono giocatori contro Sarri.

Leggi anche: Frattesi Inter, Sarri spinge per averlo alla Lazio? Il tecnico ha chiesto 3 acquisti a Lotito, e su Zielinski…

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lotito, la telefonata 'rubata' e la nota: Lazio ha fiducia in SarriMaurizio Sarri gode della piena fiducia della società. Claudio Lotito, presidente della Lazio, si esprime così in una nota dopo la diffusione di un video - sui social - relativo ad una ... adnkronos.com

Lotito e la telefonata virale: «I calciatori ce l'hanno con l'allenatore». Poi la replica: «Strumentalizzazioni, piena fiducia in Sarri!»L’ennesima telefonata di un tifoso della Lazio al Senatore Claudio Lotito, poi ripresa e diffusa in rete nella mattinata del sabato, è destinata a gettare ulteriore benzina sul ... ilmessaggero.it

Lazio, un'altra telefonata di Lotito sui social. La rabbia del presidente: "Mi rivolgerò al Garante" ift.tt/vnRGEVT x.com

Lazio-Como, il commento di Guido: “Punto basso della storia biancoceleste. A Lotito della Lazio e del suo passato non importa niente” - facebook.com facebook