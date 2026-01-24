Il premio Oscar Tuttobici ad Alessiani rappresenta un riconoscimento importante per la città di Grottammare, nota anche come patria dell’ex professionista Fabio Roscioli. Il Comune esprime soddisfazione per questo traguardo, che valorizza il patrimonio sportivo locale e conferma l’impegno nella promozione del ciclismo. Un risultato che rafforza l’immagine della città come centro di eccellenza nel settore, stimolando ulteriori iniziative sportive e culturali.

Per gli amanti del ciclismo è una notizia di grande prestigio per la città di Grottammare, già patria dell’ex professionista Fabio Roscioli. Il giovane Andrea Gabriele Alessiani, in virtù degli importanti risultati conquistati a livello nazionale, ha ricevuto l’ Oscar Tuttobici Allievi 2025, il titolo che celebra il miglior talento del ciclismo giovanile italiano, assegnato dall’agenzia di informazione Tuttobiciweb.it. Il risultato corona il passaggio alla categoria Junior, che Alessiani è in procinto di affrontare sotto la direzione di Gianluca Bortolami ex ciclista, campione del mondo nel 1994. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’oscar Tuttobici ad Alessiani. Il Comune: traguardo straordinario

Leggi anche: Ciclismo: al pratese Cataldo l'Oscar Tuttobici per la stagione 2025

Leggi anche: I 30 anni di tuttobici. La notte degli Oscar. Ecco i ciclisti top di tutte le categorie

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’oscar Tuttobici ad Alessiani. Il Comune: traguardo straordinario; Oscar Tuttobici Allievi 2025 ad Andrea Gabriele Alessiani, orgoglio di Grottammare; SCQUIZZATO, IL MODELLISMO E LA COLNAGO DI POGACAR CHE DIVENTA UN GIOIELLINO. GALLERY; Verso la Stelvio Santini 2026.

Oscar Tuttobici Allievi 2025 ad Andrea Gabriele Alessiani, orgoglio di GrottammareIl giovane talento marchigiano riceve il riconoscimento nazionale che celebra il miglior Allievo italiano dopo una stagione di successi e il passaggio alla categoria Junior ... lanuovariviera.it

Grottammare. Andrea Gabriele Alessiani, ciclista da OscarL’atleta ricevuto a Palazzo Ravenna dopo il prestigioso titolo assegnato da Tuttobiciweb.it per i successi nella stagione Allievi 2025 È andato al giovane grottammarese Andrea Gabriele Alessiani l’Osc ... farodiroma.it

Oscar Tuttobici Allievi 2025 al giovane grottammarese Andrea Gabriele Alessiani picenotime.it/it/pagine/59F8… @US_Grottammare @tuttobiciweb_it x.com

Oscar #Onley racconta la sua nuova avventura in #Ineos tra sogni e modelli da seguire #ciclismo #TDF2025 https://www.tuttobiciweb.it/article/1768426373 - facebook.com facebook