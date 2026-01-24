lorieri lascia a sorpresa la squadra femminile

Lorieri ha deciso di lasciare inaspettatamente la guida della squadra femminile dell’Arezzo Calcio. La notizia arriva in vista del primo turno del girone di ritorno di Serie B femminile, che si disputerà oggi alle 14 al campo Nespoli, con l’incontro tra Arezzo e Vicenza. La decisione del mister apre uno scenario imprevisto in un momento chiave della stagione.

La vigilia del primo turno del girone di ritorno di serie B femminile, che vedrà l’ Arezzo calcio femminile contrapporsi al Vicenza al campo Nespoli oggi alle 14.30, è stata in qualche modo condizionata da un addio tanto importante quanto inatteso. Dopo ben cinque stagioni, infatti, lascia Arezzo Sofia Lorieri (nella foto), una delle giocatrici più esperte, di un gruppo amaranto per il resto rinnovato via via negli anni. La calciatrice, arrivata ad Arezzo nel 2021, ha scelto di intraprendere una nuova esperienza accettando il progetto del Lumezzane, sempre in serie B, trasferendosi a titolo definitivo in Lombardia: una decisione personale che la società del presidente Massimo Anselmi ha accolto senza opporsi, nel rispetto del percorso di una giocatrice che ha dato tanto per i colori amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Un perno della squadra ai saluti: dopo 5 stagioni Sofia Lorieri lascia l'Acf ArezzoAcf Arezzo annuncia la conclusione del percorso di Sofia Lorieri, una delle atlete più rappresentative del team negli ultimi cinque anni.

Argomenti discussi: Lorieri, addio a sorpresa all’Acf Arezzo. Tesserata D’Elia in attacco, Cavallini torna a Firenze.

Sofia #Lorieri lascia l’ #ArezzoWomen, è una nuova giocatrice del #LumezzaneFemminile Contratto semestrale fino al 30 Giugno 2026 #WFN #SerieBFemminile x.com

