Lorenzo Fontana | Italia deve aumentare sfera di influenza nel Mediterraneo – Il video

Lorenzo Fontana sottolinea l’importanza strategica del Mediterraneo per l’Italia. In un intervento del 24 gennaio 2026, evidenzia come il nostro paese debba rafforzare la propria presenza e influenza nella regione, considerandola un’estensione naturale del nostro territorio. La riflessione invita a una maggiore attenzione verso le opportunità e le sfide della zona mediterranea, riconoscendo il ruolo centrale che essa riveste per gli interessi e la sicurezza nazionali.

(Agenzia Vista) Abruzzo, 24 gennaio 2026 "L’Italia ha la fortuna di trovarsi da sempre nel bel mezzo del Mediterraneo, e deve porsi come obiettivo quello di rafforzarsi e di aumentare la sfera di influenza all’interno del Mediterraneo perché quella deve tornare ad essere casa nostra". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione dell’iniziativa della Lega "Idee in movimento", a Rivisondoli, in Abruzzo. Lega Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Lorenzo Fontana: Premierato l'anno prossimo, spero ampia condivisione – Il videoLorenzo Fontana annuncia la possibilità di un premierato l'anno prossimo, auspicando un'ampia condivisione.

Leggi anche: 4 Novembre, Lorenzo Fontana al Sacrario militare di Redipuglia rende omaggio ai Caduti – Il video

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lorenzo Fontana: Ogni minore sottratto a influenza mafiosa vittoria per lo Stato di diritto; Semplificazione e digitalizzazione della PA: Fontana, la persona deve restare al centro; Presidente Fontana: XIII Rapporto, anno 2026, Il bilancio del sistema previdenziale italiano - Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024; Raši in visita ufficiale a Roma.

Lorenzo Fontana: Italia deve aumentare sfera di influenza nel MediterraneoL’Italia ha la fortuna di trovarsi da sempre nel bel mezzo del Mediterraneo, e deve porsi come obiettivo quello di rafforzarsi e di aumentare la sfera di influenza all’interno del Mediterraneo perché ... ilgiornale.it

Semplificazione e digitalizzazione della Pa, Fontana: La persona deve restare al centrowindow.evolMediaId=2479742; window.evolCoverUrl=2479742_sd_6970d0653a42d_1769001061.jpg; (Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026Qualsiasi ... affaritaliani.it

La Lega di Salvini, che esprime il presidente della Camera Lorenzo Fontana, con il generale Vannacci il 30 gennaio porta una bella carrellata di neofascisti a Montecitorio, da CasaPound al Veneto Fronte Skinheads, passando per ex Forza Nuova e Rete dei x.com

La Lega di Salvini, che esprime il presidente della Camera Lorenzo Fontana, con il generale Vannacci il 30 gennaio porta una bella carrellata di neofascisti a Montecitorio, da CasaPound al Veneto Fronte Skinheads, passando per ex Forza Nuova e Rete dei - facebook.com facebook