L' omicidio Colalongo in diretta | tutte le immagini dall' arrivo dei killer alla caduta dalla moto

L'omicidio Colalongo è stato seguito in diretta, con immagini che mostrano l'arrivo dei killer e la caduta dalla moto. Durante il sopralluogo, i responsabili hanno cercato di evitare le telecamere di videosorveglianza, evidenziando l'intento di rimanere nell'ombra. Questo approfondimento fornisce un quadro dettagliato degli eventi e delle strategie adottate durante le fasi cruciali dell'evento.

Omicidio Colalongo, in azione un killer dall’AvellineseIl caso dell'omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre a Scisciano, in provincia di Napoli, ha sollevato molteplici interrogativi.

Omicidio Colalongo, gli inquirenti: Ordine partito dall'alto. I nomi dei fermatiA condurre l'inchiesta sull'omicidio di Ottavio Colalongo, freddato da due killer in moto a colpi di pistola a Scisciano, in via Garibaldi, lo scorso 17 dicembre, il pm anticamorra Henry John Woodcock ... napolitoday.it

Omicidio nel Napoletano: Colalongo ucciso come un bossA un mese dall’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano scattano i fermi per presunti killer e mandanti. L’inchiesta svela la guerra di camorra nel Nolano. stylo24.it

Omicidio Colalongo, Bernardo Cava resta in carcere dopo l'udienza di convalida del fermo disposto dal pm antimafia Woodcock. Niente convalida ma applicata la misura cautelare - facebook.com facebook

Omicidio a Scisciano, fermate 8 persone per l’omicidio di Ottavio Colalongo - x.com