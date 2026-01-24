Locale di Gusto! Kuciniamo stupisce tutti fra tradizione e creatività

“Locale, di Gusto!” è un progetto che unisce tradizione e creatività in cucina. La nostra proposta si distingue per l’attenzione ai sapori autentici e alle interpretazioni innovative, offrendo un’esperienza gastronomica equilibrata e raffinata. Tra piatti tipici e gusti sorprendenti, il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze locali con semplicità e cura, garantendo un piacevole momento di convivialità e qualità.

Il cantuccino scomposto al vinsanto con panna cotta è stato il degno epilogo di una serata dove tradizione e creatività hanno trovato un equilibrio perfetto. La terza tappa di " Locale, di Gusto! " al ristorante Kuciniamo di Empoli è stata un'Esperienza con la E maiuscola. Uovo pochè con burro al tartufo, sformatino di carciofi con salsa al parmigiano e carciofi fritti, crostino con cipolla caramellata, crostino di fegatino e coccettino di pappa al pomodoro. E ancora, zuppetta di cipolle e pici fatti a mano con broccoli e briciole fritte. E poi il re dei piatti cittadini: la braciola all'empolese con tanto di carciofi ritti e fagioli rifatti con cavolo nero.

