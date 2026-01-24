Lo sviluppo di Mass Effect 5 prosegue | BioWare cerca un direttore della produzione dedicato

BioWare sta avanzando nello sviluppo di Mass Effect 5, come dimostra la ricerca di un nuovo direttore della produzione dedicato al progetto. Questa scelta suggerisce che il team sta consolidando le proprie risorse per portare avanti il prossimo capitolo della serie. L’attenzione si concentra sulla fase di organizzazione e pianificazione, aspetti fondamentali per garantire un rilascio all’altezza delle aspettative dei fan.

Lo sviluppo di Mass Effect 5 continua e arriva un nuovo segnale concreto sullo stato del progetto: BioWare è infatti alla ricerca di un direttore della produzione da assegnare specificamente al prossimo episodio della serie. L’informazione emerge da un annuncio di lavoro ufficiale e conferma che il gioco non solo esiste, ma è ancora al centro delle attività dello studio. Si tratta di un dettaglio significativo, soprattutto dopo anni di silenzio e aggiornamenti sporadici. Il nuovo Mass Effect, ancora privo di un nome definitivo, resta uno dei progetti più attesi di BioWare. A quasi dieci anni dall’uscita di Mass Effect: Andromeda, l’interesse intorno alla saga rimane molto alto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

