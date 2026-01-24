Lo studente egiziano ucciso a La Spezia era un cristiano copto ma nessuno lo dice | il silenzio ipocrita

La morte dello studente egiziano Abanoub Youssef a La Spezia solleva molte domande ancora senza risposta. Copto di religione, il suo assassinio avviene in un contesto complesso che va oltre le dinamiche personali. Tuttavia, il silenzio che ha circondato questa vicenda appare troppo spesso ipocrita, oscurando le reali cause e le implicazioni di un episodio che merita attenzione e riflessione.

La tragedia del giovane egiziano Abanoub Youssef, lo studente diciottenne assassinato da Zouhair Atif all’istituto professionale Chiodo di La Spezia non è un semplice “dramma della gelosia”. Così come è stato per lo più raccontato – o se vogliamo banalizzato- in questi giorni. La storia familiare di Aba è una storia di persecuzioni subite in patria in quanto cristiano-copti. Il giovane egiziano era infatti un diacono, e “serviva” la piccola comunità copta nello Spezzino – una quindicina di famiglie – assistendo il sacerdote e facendo da guida per i giovani. Sui maggiori quotidiani termini come “cristiano copto”, “perseguitato” non sono entranti nel racconto della brutale uccisione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Youssef era un cristiano copto ma nessuno lo dice. Ora basta col buonismo codardo della sinistraYoussef, un cristiano copto, rappresenta un esempio di come si preferisca spesso ignorare le realtà meno visibili.

Perché solo Il Tempo si è accorto che il ragazzo ucciso era cristiano copto? La sottomissione dietro l'autocensuraSolo Il Tempo ha evidenziato che il ragazzo ucciso a La Spezia era cristiano copto.

