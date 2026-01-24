Lo scooter più amato Torna ’Vespa in mostra’

Perugia rende omaggio alla Vespa, lo scooter simbolo di stile e innovazione. Alla Loggia dei Lanari, sarà possibile ammirare una mostra con quaranta modelli storici e contemporanei, celebrando così l’importanza di questo veicolo nel panorama italiano e internazionale. Un’occasione per conoscere la storia e l’evoluzione di un’icona che ha segnato generazioni.

Perugia celebra lo scooter più famoso al mondo con quaranta, spettacolare modelli tutti da ammirare alla Loggia dei Lanari. A due anni di distanza dalla prima edizione, il Vespa Club Perugia ripropone l'evento ' Vespa in Mostra ' (nella foto) che terrà banco alla Loggia di Piazza Matteotti da giovedì 29 gennaio, festa di San Costanzo, fino a domenica primo febbraio, dalle 9 alle 20 con ingresso libero. Presentata ieri a Palazzo dei Priori, conta sul patrocinio del Comune e del Vespa Club d'Italia e sul supporto di due preziose realtà cittadine, Aci Perugia e Panathlon Club Perugia. I vespisti perugini presenteranno al pubblico alcuni tra i modelli più pregiati della produzione Piaggio, dal 1946 ad oggi.

