LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | la squadra azzurra in cerca di riscatto!

Segui in tempo reale la gara di Skicross a Veysonnaz 2026, con la nazionale italiana impegnata alla ricerca di miglioramenti. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e le performance degli atleti azzurri durante questa fase della competizione. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa importante tappa del circuito olimpico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Nella prima di due gare sul difficile pendio svizzero gli azzurri non sono stati autori di una prova memorabile. A tenere alti i colori italiani ci ha pensato Jole Galli che ha chiuso settima una gara in linea col suo andamento stagionale. Male invece gli uomini, nessun sciatore azzurro ha passato gli ottavi di finale e Deromedis, stella dello Skicross italiano, è stato addirittura eiminato nelle qualificazioni. 13.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della gara di Coppa del Mondo di Skicross 2025-2026 a Veysonnaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Galli in semifinale, l’azzurra cerca il podio!Segui in tempo reale la gara di Skicross a Veysonnaz 2026.

LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: niente podio per Galli, azzurra in Small Final!Segui in tempo reale la competizione di Skicross a Veysonnaz 2026.

