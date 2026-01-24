LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | Deromedis sfiora il podio!

Segui in tempo reale la manifestazione di Skicross a Veysonnaz 2026. Aggiornamenti sulle performance degli atleti italiani, con particolare attenzione a Deromedis e Zuech, che continua a mostrare progressi. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati della gara, in un contesto di competizione intensa e di grande attenzione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Una gara tutto sommato positiva per gli azzurri. Oltre alla buona prestazione di Deromedis c'è da segnalare anche il ritorno ai quarti di finale di Zuech, che però paga sempre delle partenze non all'altezza. Fra le donne Jole Galli non è riuscita a replicare la gara di ieri, fermandosi ai quarti con un po' di sfortuna. 15.27 Un po' di delusione non può che esserci per Deromedis. Una volta arrivato in finale un atleta come lui non può non puntare alla vittoria. Rispetto però alla brutta prova di ieri l'azzurro ha fatto passi da gigante e questo è un ottimo segnale per il continuo della Coppa del Mondo e soprattutto per le Olimpiadi imminenti! 15.

