LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | Deromedis in finale! L’azzurro alla caccia del podio

Segui la diretta di Skicross a Veysonnaz 2026, dove il campione italiano Deromedis si è qualificato per la finale. Rimani aggiornato sui risultati in tempo reale e sulle evoluzioni della gara, con un focus sull’andamento degli atleti e le classifiche. Consulta questa pagina per seguire tutte le fasi dell’evento e scoprire come si sta svolgendo la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Vince Daniela Maier! Parte in testa e non lascia mai la prima posizione la tedesca! Photophinish fra Gigler e Thompson per il secondo e terzo posto. Clamorosamente fuori dal podio Sandra Naeslund! 15.09 Al via la finale femminile! A giocarsi il podio e la vittoria ci sono Naeslund, Thompson, Maier e la sorpresa Gigler. 15.07 Vince la small final la delusa Berger Sabbatel. La francese cercava quanto meno un ingresso in finale. Dietro di lei arrivano in ordine Errard, Klapport e Grillet Aubert autrice di una partenza catastrofica. 15.06 Al via la small final femminile.

