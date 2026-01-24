LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | Deromedis e Zuech passano ai quarti! Fuori subito Jole Galli

Segui la diretta delle qualificazioni di Skicross a Veysonnaz 2026. Tuttavia, alcuni atleti sono stati eliminati, mentre altri avanzano ai quarti. Resta aggiornato sugli sviluppi delle gare e sui risultati degli atleti italiani e internazionali, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40Duplessis rischia di uscire dopo un contatto! perde velocità e non riesce a recuperare gli altri tre! Avanzano lo svizzero Regez e il tedesco Bachl-Staudinger. 14.39 Al via il secondo quarto: Il vincitore di ieri Duplessis se la vedrà con Bachl-Staudinger e i due svizzeri Martin e Regez. 14.37 Parte ancora una volta male Zuech che non riesce a rimontare e termina quarto. Una pecca quella della partenza ormai cronica per l’azzurro che rende complicata ogni sua run. Davanti passano Howden, in testa dall’inizio, e Hronek. 14.36 Primo quarto maschile con alla partenza l’azzurro Zuech. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Deromedis e Zuech passano ai quarti! Fuori subito Jole Galli LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Jole Galli senza DeromedisBenvenuti alla diretta live di Skicross a Veysonnaz 2026. LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis e Zuech ai quarti, Galli cerca la semifinale femminileSegui in tempo reale le gare di Skicross a Innichen 2025. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Naeslund! Settimo posto per una buona Galli, Duplessis vince al maschile; Skicross, la finale U della prima gara di Veysonnaz (LA2 Sport Live 23.01.2026, 13h00); LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Deromedis cerca una scossa; Skicross, Sandra Naeslund padrona totale a Veysonnaz. Jole Galli in crescita. LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: la squadra azzurra in cerca di riscatto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Nella gara di ieri la vincitrice è stata la forte svedese Sanra Naeslund, che si è imposta davanti a ... oasport.it LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Jole Galli senza DeromedisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di ... oasport.it LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Deromedis cerca una scossa - x.com Fis Ski Cross World Cup Veysonnaz Here are the Top 10 results (Qualification for Finals on 24 JAN) You can find full results on (fis-ski.com) or FIS App. #fisskicross #fisfreestyle #worldcupveysonnaz #wintersport - facebook.com facebook

