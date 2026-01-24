LIVE Sinner-Spizzirri Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Segui in tempo reale la sfida tra Sinner e Spizzirri all’Australian Open 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sull’andamento del match, a partire dal riscaldamento prepartita e con l’azzurro al servizio. Restate con noi per tutte le novità e i risultati in diretta, in un’analisi chiara e precisa dell’evento.

PRIMO SET 2:20 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'azzurro al servizio. 2:19 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Sinner e Spizziri. 2:16 32 gradi in questo momento a Melbourne. Quest'oggi si attendono punte che sfiorano i 40. 2:13 Il vincente del match troverà agli ottavi uno tra Luciano Darderi ed il russo Karen Khachanov, sfida attualmente in corso. 2:08 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto iretto in assoluto tra i due. 2:03 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Spizirri.

