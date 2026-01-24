LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro soffre caldo ed avversario

Segui in tempo reale la sfida tra Jannik Sinner e Michael Spizzirri agli Australian Open 2026. Il match si sta giocando sotto il caldo intenso, con l'azzurro che affronta un avversario determinato. Aggiornamenti costanti, punteggi e dettagli sul secondo set, attualmente in corso, ti permetteranno di seguire ogni momento di questa partita. Resta con noi per tutte le novità dalla prima giornata del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 6-4 Primo set Spizzirri. In corridoio il rovescio di Sinner. Parziale di 16 punti a 2 per l'americano, che si aggiudica il primo parziale. 40-0 Smorzata di Sinner telefonata. Tre set point Spizzirri. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Il nastro accomoda la palla sul dritto in avanzamento dell'americano. 5-4 Break Spizzirri. Risposta profondissima, attacco e volèe di rovescio vincente dello statunitense, che dopo il cambio di campo servirà per il set. 30-40 Palla break Spizzirri. L'americano con coraggio attacca e chiude con la volèe di rovescio. 30-30 Arriva la risposta di rovescio vincente del tennista del Connecticut.

