LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 6-4 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | break e sorpasso! L’azzurro ora si muove meglio

Segui in tempo reale l’incontro tra Jannik Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. L’azzurro ha ottenuto un match ricco di emozioni, con break e sorpasso nelle varie fasi. Aggiornamenti continui sulla partita, con focus sulle strategie e i momenti chiave. Resta con noi per non perdere gli sviluppi dell’incontro e le decisioni sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRAMPI PER JANNIK SINNER: LA CHIUSURA DEL TETTO E LA PAUSA LO SALVANO 30-0 Servizio e diritto incrociato vincente di Sinner sulla riga. 15-0 Servizio e diritto in contropiede del n.2, lungo il back di rovescio di Spizzirri. Parte con una seconda Sinner. 4-3 BREAK! Risposta di diritto profonda di Sinner, largo il successivo diritto del n.85. 0-40 Altro errore di Spizzirri in uscita dal servizio. 0-30 Sinner non solo regge da fondo, ma va a segno con un rovescio lungolinea all'incrocio delle righe. Fisicamente ora meglio l'italiano. Diciamolo sottovoce. 0-15 In rete il rovescio di Spizzirri in uscita dal servizio.

