LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 6-4 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | Jannik continua a muoversi con difficoltà

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo tre set, il punteggio è di 4-6, 6-3, 6-4, con Jannik che sembra incontrare difficoltà nel muoversi. La partita prosegue con aggiornamenti costanti, mentre le condizioni di Sinner e gli eventuali interventi sul campo vengono monitorati. Resta con noi per tutti gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRAMPI PER JANNIK SINNER: LA CHIUSURA DEL TETTO E LA PAUSA LO SALVANO 0-30 Lungo il diritto in contropiede di Sinner in uscita dal servizio. 0-15 Seconda morbida, risposta vincente di Spizzirri con il rovescio lungolinea. 1-2 Servizio esterno vincente per l'americano. 40-0 L'americano vince lo scambio ravvicinato a rete. 30-0 Servizio e diritto di Spizzirri. La risposta di Sinner aveva colpito il nastro. 15-0 Servizio a uscire e diritto lungolinea vincente del n.85. 1-1 Sinner vince lo scambio sulla diagonale di rovescio. Seconda di servizio. 40-30 Ancora Spizzirri approfitta della scarsa mobilità di Sinner e va a segno con il rovescio incrociato.

