LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | fasi cruciali del terzo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. La partita si è appena conclusa il secondo set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 3-4. Rimani aggiornato sulle fasi più importanti del terzo set, con aggiornamenti costanti e dettagli sulle giocate decisive. Clicca sul link per seguire la diretta e restare informato su ogni variazione del punteggio.

3-4 Game Spizzirri. In corridoio il rovescio in back dell'italiano. 40-15 Servizio e dritto dello statunitense. 30-15 Smorzata prevedibile di Jannik, ne approfitta l'avversario. 15-15 Ottimo rovescio incrociato di Sinner, che quando non è costretto a correre sta dominando gli scambi. 15-0 Spizzirri spinge a suon di dritti. 3-3 Game Sinner. Con il terzo ACE del game l'italiano tiene la battuta. AD-40 Decimo ACE dell'altoatesino. 40-40 Dritto incrociato stretto dell'americano che fa muovere l'avversario. Ancora in difficoltà Jannik negli spostamenti. AD-40 ACE Sinner, il nono! 40-40 Gran risposta e dritto in contropiede vincente di Spizzirri.

