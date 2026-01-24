LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | controbreak dell’azzurro

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per le ultime novità sul risultato e sui punti salienti, con particolare attenzione alle occasioni di break e alle variazioni di punteggio. Restiamo aggiornati per offrire un quadro chiaro e preciso dell’andamento del match, senza enfasi o sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Pessima risposta di dritto dello statunitense. 15-40 ue palle break Spizzirri. Il nastro accompagna in corridoio il dritto dell'altoatesino. 15-30 Doppio fallo Sinner. 15-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell'americano. 0-15 A metà rete il rovescio dell'italiano. 2-3 CONTROBREAK SINNER! Dritto incrociato vincente fulmineo dell'italiano, che sembra in via di miglioramento. 30-40 Palla del controbreak Sinner. Splendida risposta di rovescio vincente dell'azzurro. 30-30 Arriva la stecca i dritto dello statunitense. 30-15 ACE Spizzirri. 15-15 Dritto vincente a tutto braccio di Sinner.

