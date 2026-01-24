LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro cancella una palla break

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. La partita è attualmente in corso, con Sinner che ha recuperato da un set e si trova in vantaggio nel terzo parziale. Aggiorna questa pagina per le ultime notizie e i punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Jannik. AD-40 ACE Sinner, l'ottavo! 40-40 Lo statunitense sotterra il dritto. Parità da 15-40. 30-40 Fuori misura la risposta di rovescio dell'americano. 15-40 Due palle break Spizzirri. Doppio fallo di un Sinner dolorante che cerca di sciogliersi. 15-30 Decolla il dritto dell'italiano. Deve passare velocemente questo momento di difficoltà fisica. 15-15 Scappa via il rovescio dell'azzurro. Sinner in preda ai crampi, non ci voleva. 15-0 Servizio vincente dell'azzurro. 4:26 Medical timeout richiesto da Sinner.

