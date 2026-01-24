LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per conoscere il punteggio e le azioni più recenti, con l’azzurro che ha conquistato un importante break. Rimani aggiornato sui momenti chiave di questa partita, che si sta svolgendo con ritmo e intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Game Sinner. A metà rete il ritto di Spizzirri. AD-40 Servizio, rovescio, volèe e smash in arretramento vincente di Jannik. 40-40 Servizio e dritto. 40-AD Palla del controbreak Spizzirri. Jannik colpisce male il dritto dal centro. 40-40 Splendida difesa dell'americano, che trafigge l'avversario con il passante di rovescio in avanzamento. Parità. 40-30 Servizio esterno vincente dell'altoatesino. 30-30 Servizio e rovescio a segno per Jannik. 15-30 Scappa via il dritto lungolinea dell'italiano. 15-15 Gran smorzata di dritto di Spizzirri. 15-0 Perfetto il ritto incrociato vincente di Jannik.

