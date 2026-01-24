LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Splendida difesa dell’americano, che trafigge l’avversario con il passante di rovescio in avanzamento. Parità. 40-30 Servizio esterno vincente dell’altoatesino. 30-30 Servizio e rovescio a segno per Jannik. 15-30 Scappa via il dritto lungolinea dell’italiano. 15-15 Gran smorzata di dritto di Spizzirri. 15-0 Perfetto il ritto incrociato vincente di Jannik. 3-1 BREAK SINNER! Combinazione palla cortapassante in contropiede vincente dell’azzurro, che piazza il break e si carica. 30-40 Palla break Sinner. Ottimo dritto incrociato dell’italiano. 30-30 In corridoio stavolta il rovescio lungolinea dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Spizzirri 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre caldo ed avversarioSegui in tempo reale la sfida tra Jannik Sinner e Michael Spizzirri agli Australian Open 2026.
LIVE Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioSegui in tempo reale la sfida tra Sinner e Spizzirri all’Australian Open 2026.
Sinner-Spizzirri 4-6, 0-1 la diretta: Jannik perde il primo set dopo 43 minuti di gioco. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it
Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik si riprende il break nel secondo setSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it
Occhi puntati su Melbourne! Jannik Sinner sfida Spizzirri sabato 24 gennaio non prima delle 2:00 di notte (ora italiana) Io ho già puntato la sveglia! - facebook.com facebook
Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com
