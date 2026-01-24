LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire

Da oasport.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sulla partita, con analisi delle fasi più importanti e il punteggio attuale. Resta con noi per non perdere gli sviluppi di questa sfida tra i due tennisti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  40-40 Splendida difesa dell’americano, che trafigge l’avversario con il passante di rovescio in avanzamento. Parità. 40-30 Servizio esterno vincente dell’altoatesino. 30-30 Servizio e rovescio a segno per Jannik. 15-30 Scappa via il dritto lungolinea dell’italiano. 15-15 Gran smorzata di dritto di Spizzirri. 15-0 Perfetto il ritto incrociato vincente di Jannik. 3-1 BREAK SINNER! Combinazione palla cortapassante in contropiede vincente dell’azzurro, che piazza il break e si carica. 30-40 Palla break Sinner. Ottimo dritto incrociato dell’italiano. 30-30 In corridoio stavolta il rovescio lungolinea dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner spizzirri 4 6 2 1 australian open 2026 in diretta l8217azzurro prova a reagire

© Oasport.it - LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a reagire

LIVE Sinner-Spizzirri 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre caldo ed avversarioSegui in tempo reale la sfida tra Jannik Sinner e Michael Spizzirri agli Australian Open 2026.

LIVE Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioSegui in tempo reale la sfida tra Sinner e Spizzirri all’Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Australian Open: Sinner soffre: perde 6-4 il 1° set con Spizzirri; Sinner-Spizzirri LIVE: Jannik sotto un set a zero; LIVE Sinner-Spizzirri 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvio; Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri - Diretta.

live sinner spizzirri 4Sinner-Spizzirri 4-6, 0-1 la diretta: Jannik perde il primo set dopo 43 minuti di gioco. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

live sinner spizzirri 4Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik si riprende il break nel secondo setSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.