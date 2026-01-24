LIVE Sinner-Spizzirri 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | fasi decisive del primo set

Segui in tempo reale le fasi decisive del primo set tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match, con particolare attenzione al momento in cui il punteggio è 4-4 e Spizzirri conquista un game importante con un dritto inside in dello statunitense. Restiamo aggiornati sulle dinamiche di questa sfida tra due talenti emergenti del tennis internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Game Spizzirri. Gran dritto inside in dello statunitense. 40-0 In corridoio il dritto lungolinea dell'italiano. 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner. 15-0 Prima vincente dell'americano. 3-4 Controbreak Spizzirri. Quarto errore gratuito del game di Sinner. Tutto da rifare. 0-40 Tre palle del controbreak Sinner. Ed è lungo anche questo dritto dell'altoatesino. 0-30 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Jannik, già al nono gratuito. 0-15 Si ferma sul nastro il dritto dell'italiano. 4-2 BREAK SINNER! BOOM! Con il dritto incrociato vincente l'azzurro confeziona il break.

