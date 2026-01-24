LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | ultimo test pre-olimpico per Mocellini

Benvenuti alla diretta della sprint a tecnica classica di Goms, ultimo test prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 rappresenta un importante momento di verifica per gli atleti in vista dei Giochi. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su questa competizione svizzera, che chiude la serie di prove veloci prima dell’appuntamento olimpico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint a tecnica classica da Goms (SUI) valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, ultima gara veloce prima dei Giochi Olimpici di MilanoCortina! Cittadina svizzera che ospita l’ultima gara sprint individuale prima delle Olimpiadi, che si terranno ovviamente a tecnica classica e sulla pista di Lago di Tesero. Simone Mocellini è l’azzurro su cui puntare in questo format di gara, lui che è salito sul podio in Coppa del Mondo e che è tornato in questa stagione dopo un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

