LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | NUMERO PAZZESCO DI IRIS DE MARTIN PINTER!

Segui in diretta il Live Sci di Fondo Sprint TC Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale e i risultati più recenti. Restate con noi per non perdere le emozioni di questa competizione, mentre gli atleti si confrontano su un percorso impegnativo. Aggiornamenti continui e notizie ufficiali garantiscono un'informazione precisa e puntuale su uno degli eventi più attesi della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Che grinta amici! Questo vogliamo vedere! ESALTANTE! Si qualifica con una grande prova e vola ancora in semifinale in un altro evento di Coppa del Mondo. C'è eccome la 2004! IRIIIIIS! LEI TIENEEEEEE! RETTILINEO INFINITOOOOO! CE LA FAAA 12:58 Bene in salita l'azzurra! Forza! 12:56 Parte bene Iris, ma ci vuole calma e tattica oggi. 12:55 Ultimo quarto donne. HAUGEN HAEGSTROEM RYDZEK KREHL DE MARTIN PINTER ROESENBERG 12:55 Diggins e Dahlqvist avanti. Mamma mia, non arrivava più al traguardo Monsorno, che paga proprio gli ultimi 200 metri. C'è da lavorare sulla tenuta fino alla fine.

