LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | numero di De Martin Italia da podio con Simone Mocellini

Segui in diretta il live dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sulle qualificazioni, le semifinali e le prestazioni degli atleti italiani, tra cui Simone Mocellini. Restate aggiornati per scoprire i risultati e le emozioni di questa competizione internazionale, in un contesto di grande equilibrio e determinazione. Qui troverete tutte le informazioni più recenti, con un’analisi precisa e senza enfasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:34 Duello tra Ribom e Joenssu 13:31 Semifinali donne: SVAHN JOENSSU RIBOM FAEHNDRICH ILAR MATINTALO DAHLQVIST HAEGSTROEM DIGGINS GIMMLER DE MARTIN PINTER WEBER Ora le semi femminili, attenzione! 13:30 Paurose le spinte del Moce sul rettilineo finale, ma era da solo complice un incespico collettivo allo scollinamento! Oggi è MINIMO, MINIMO da finale il Moce. VAI! 13:29 Bene Mocellini, terzo alla discesa. Ottima posizione. 13:27 Partiti, forza Simone! 13:25 Ci siamo, tocca al Moce, tutte le speranze di finale riposte in lui: MOCELLINI KETTERSON EON NAEFF PUEYO MOILANEN 13:24 Gus Schumacher avanti, con Joni Maki.

