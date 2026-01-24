LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | Mocellini ai piedi del podio ottima Italia in chiave olimpica!

Segui in diretta il Live dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo. La competizione vede protagonisti atleti di livello internazionale, con l’Italia ben rappresentata. Mocellini si distingue, arrivando vicino al podio, segnale positivo in vista delle Olimpiadi. Aggiorna la diretta per tutte le ultime classifiche e risultati, a partire dalle 14:20 con la classifica maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 CLASSIFICA SPRINT MASCHILE TC GOMS (SUI) Johannes Hoesflot KLAEBO (NOR). Gus Schumacher (USA). Edvin Anger (SWE). Simone MOCELLINI. Giacomo Gabrielli 14:19 CLASSIFICA SPRINT FEMMINILE TC GOMS (SUI) Linn SVAHN (SWE). Laura GIMMLER (GER). Nadine FAEHNDRICH (SUI). 12. Iris DE MARTIN PINTER 13. Nicole MONSORNO 26. Federica CASSOL 14:17 Sfuma il sogno del 3° podio per il ragazzo azzurro, che però è tornato e deve esserne consapevole. Oggi c’erano tutti i migliori, Valnes si è auto eliminato in semifinale, però tutti gli altri erano presenti. 14:16 Klaebo vince con una pista di margine su tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

