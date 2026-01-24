LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | due eliminazioni eccellenti tra i maschi l’Italia c’è!

Segui in diretta il LIVE di Sci di Fondo Sprint TC Goms 2026. Durante le eliminazioni maschili si sono registrate due uscite eccellenti, ma l’Italia continua a competere con determinazione. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi risultati e dettagli sui quarti di finale femminili, con protagonisti atleti di rilievo internazionale. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa importante competizione e sui progressi degli atleti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quarti di finale femminili: JOENSSU ILAR KERN BAKKEMO SMITH HENNIG SVAHN FAEHNDRICH MATINTALO WEBER DRIVENES NEPRYAEVA CASSOL GIMMLER DYRHOVD KAHARA RIBOM EIDUKA DIGGINS DAHLQVIST MONSORNO GAILLARD FISCHER SCHERZ HAUGEN HAEGSTROEM RYDZEK KREHL DE MARTIN PINTER ROESENBERG Adesso vi diamo i quarti di finale! 11:04 Ultimo qualificato Lauri Vuorinen, bronzo mondiale in staffetta in carica. 11:01 A breve vi daremo conto delle 10 batterie (5 uomini e 5 donne) della sprint di Goms (SUI). Fasi finali alle 12:30! Classifica qualificazione maschile Goms (SUI) Johannes Hoesflot KLAEBO.

