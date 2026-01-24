LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Richardson in testa con margine tra poco Ghisalberti e Della Mea

Segui in tempo reale l’evento di Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026. Richardson attualmente in testa con un margine, mentre tra poco scenderanno Ghisalberti e Della Mea. Clicca qui per aggiornamenti continui e informazioni sull’andamento della gara. Resta aggiornato con la nostra copertura in diretta.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 13.54 La classifica a 15 atlete dal termine: 1 Britt Richardson Canada 2:27.05 2 Lara Colturi Albania 2:27.73 +0.68 3 Nina Astner Austria 2:27.74 +0.69 4 Hanna Aronsson Elfman Svezia 2:27.92 +0.87 5 Stephanie Brunner Austria 2:27.93 +0.88 6 Fabiana Dorigo Germania 2:28.13 +1.08 7 Ricarda Haaser Austria 2:28.27 +1.22 8 Wendy Holdener Svizzera 2:28.36 +1.31 9 Madeleine Sylvester-Davik Norvegia 2:28.52 +1.47 10 Lena Dürr Germania 2:28.59 +1.54 11 Giorgia Collomb Italia 2:28.66 +1.61 12 Doriane Escane Francia 2:29. 🔗 Leggi su Oasport.it

