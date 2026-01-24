Segui in tempo reale la gara di gigante femminile a Spindleruv Mlyn 2026, con Lara Colturi in posizione di testa. Aggiorna la diretta per gli ultimi risultati e eventuali cambiamenti. Per la discesa maschile di Kitzbuehel, clicca sul link alle 11.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 13.44 Lara Colturi balza in testa con appena 0.01 su Astner. E’ il momento della tedesca Lena Duerr (-0.02). Ne mancano 20. 13.43 Holdener è quinta a 62 centesimi. Tocca all’albanese Lara Colturi (-0.08). 13.41 L’austriaca Nina Astner è in testa con 0.19 sulla connazionale Brunner. Ora la svizzera Wendy Holdener (-0.04). 13.39 Subito fuori Ljutic: prosegue la sua stagione negativa. Difficile che si ritrovi improvvisamente proprio alle Olimpiadi. 13.38 Haaser terza a 0.34. E’ il momento della croata Zrinka Ljutic, in grande crisi (-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Lara Colturi davanti senza brillare

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: iniziata la seconda mancheSegui in tempo reale la seconda manche dello Sci alpino Gigante di Spindleruv Mlyn 2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente TrockerBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Dove vedere la Coppa del mondo di sci alpino 2025 / 2026 a Kronplatz a in diretta tv e streaming; Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: OTTIMO TEST, ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/01/sci-alpino-simon-talacci-a-podio-nel-secondo-gigante-di-turnau-di-coppa-europa-kastlunger-nella-top10/ Simon Talacci centra il podio nel secondo gigante di Coppa Europa di Turnau. Anche Tobias Kastlunger centra una impor - facebook.com facebook

Sci alpino, Simon Talacci a podio nel secondo gigante di Turnau di Coppa Europa! Kastlunger nella top10 - x.com