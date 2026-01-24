LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Hector si conferma Della Mea mai così costante

Segui in tempo reale la gara di gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati. Hector si conferma tra i favoriti, mentre Della Mea mostra una costanza inaspettata. Clicca qui per non perdere nessuna novità sulla competizione e restare aggiornato sulla discesa maschile di Kitzbuehel alle 11.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 14.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.32 Schib, nonostante l’uscita, resta pettorale rosso di gigante con 560 punti: Rast non approfitta del tutto dell’occasione e si porta a -89. Della Mea undicesima con 186. 14.31 In classifica generale Shiffrin comanda con 1033 punti, +150 su Rast: oggi ha guadagnato 10 punti preziosissimi. Goggia è nona a quota 506. 14.26 Ottava vittoria in carriera per Hector, cui va aggiunto anche l’oro olimpico a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Hector balza al comando. Attesa per Della MeaSegui in tempo reale le gare di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Hector in testa, Della Mea in corsa per la top5Segui in tempo reale la gara di gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con Hector in testa e Della Mea che cerca la top5.

