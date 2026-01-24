LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Della Mea ancora in top10! Fase decisiva

Segui in tempo reale la gara di gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con Della Mea ancora tra i primi dieci. Aggiornamenti costanti e risultati aggiornati per tenerti informato sull’andamento della competizione. Clicca qui per la diretta completa e rimanere sempre aggiornato sulla fase decisiva della gara.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 14.20 DIETRO! Rast terza a soli 15 centesimi! Solo la svedese Sara Hector (-0.53) può impedire la doppietta americana. 14.18 E’ il momento della svizzera Camille Rast (-0.51): può riaprire tutto nella classifica di gigante. 14.17 FUORI SCHEIB, CLAMOROSO! Va in rotazione in una curva verso sinistra ed esce! Stava volando, aveva 0.36 di margine dopo due intermedi. 14.16 Shiffrin è dietro per soli 5 centesimi! Finire dietro ad una compagna di squadra, al di là delle dichiarazioni di facciata, non le farà piacere. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente TrockerBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistSegui in tempo reale la competizione di Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la ...

