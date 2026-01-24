Segui in tempo reale lo sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026. Aggiorna la diretta per gli ultimi risultati di Della Mea e Trocker, in corsa per la qualificazione. Clicca qui per restare informato sugli eventi della giornata, inclusa la discesa maschile di Kitzbuehel alle 11.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.10 Riparte la gara. 11.09 Trocker rischia di essere la prima o seconda delle escluse. Mancano ancora diverse atlete di valore. 11.06 Sempre tutto fermo, ma a breve si ripartirà. 11.05 Gara interrotta: l’argentina Francesca Baruzzi Farriol è finita nelle reti. Aveva il nono tempo al primo intermedio. 11.05 Mancano ancora 16 atlete. Collomb 25ma a 3.09, Trocker 28ma a 3.52. 11.04 La svedese Hanna Aronsson Elfman è addirittura 15ma a 2.64. 11.03 Si rivede Giorgia Collomb: 24ma a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: bene Della Mea, Trocker al filo per la qualificazione!

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente TrockerBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: bene Della Mea, tra poco le altre azzurreSegui in tempo reale la gara di gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con gli aggiornamenti sulla prestazione di Della Mea e le successive azzurre in gara.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Dove vedere la Coppa del mondo di sci alpino 2025 / 2026 a Kronplatz a in diretta tv e streaming; Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!.

LIVE Coppa del Mondo: discesa Kitzbuehel alle 11.30. Gigante donne: Hector in testa, Della Mea 8ªSulla Streif va in scena una delle gare più attese della stagione. Le donne in Repubblica Ceca nell'ultimo gigante prima dei Giochi ... gazzetta.it

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/01/sci-alpino-simon-talacci-a-podio-nel-secondo-gigante-di-turnau-di-coppa-europa-kastlunger-nella-top10/ Simon Talacci centra il podio nel secondo gigante di Coppa Europa di Turnau. Anche Tobias Kastlunger centra una impor - facebook.com facebook

Sci alpino, Simon Talacci a podio nel secondo gigante di Turnau di Coppa Europa! Kastlunger nella top10 - x.com