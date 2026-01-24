Segui in tempo reale la discesa di Kitzbühel 2026, con Giovanni Franzoni in testa davanti a Odermatt. La gara si svolge sulla celebre Streif, offrendo emozioni di alta quota. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione e sulle posizioni dei principali favoriti. Per ulteriori aggiornamenti, clicca sul link e segui la diretta in modo semplice e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.06: Allegre ha 5 centesimi di ritardo all’intermedio 12.05: SBAGLIAAAAA VON ALLMEN! Praticamente era fuori, si salva ma chiude con un ritardo di 1”56. È ottavo. Non è finita! Ora Allegre 12.04: 2 decimi di vantaggio per Von Allmen all’intermedio. Si soffre 12.03: 12 centesimi di vantaggio in alto per lo svizzero 12.01: È DIETROOOOOOOOOOO!!! 7 centesimi alle spalle di Franzoni per un grande Odermatt che ha tenuto il ritmo dell’italiano anche nella seconda parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: UN RAFFAELLO SULLA STREIF! Giovanni Franzoni in testa davanti a Odermatt!

LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Odermatt favorito sulla Streif, Paris e Franzoni ci provanoSegui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con Marco Odermatt tra i favoriti sulla celebre Streif.

LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: MAESTOSO FRANZONI SULLA STREIF! Si sogna in grande!Segui la gara di sci alpino a Kitzbuehel 2026 in tempo reale, con aggiornamenti sulla discesa sulla celebre Streif.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago vince! Bene Nadia Delago, che succede a Sofia Goggia?; Nicol Delago trionfa nella discesa di Tarvisio; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video).

LIVE! Discesa libera maschile di Kitzbühel: diretta scritta della gara sulla mitica Streif, tutti contro Odermatt, l'Italia prova il colpaccioUno dei giorno più attesi del calendario maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: oggi si disputa la discesa libera sulla Streif. Tanti a caccia di una vit ... eurosport.it

LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: lo spettacolo della Streif! Paris e Franzoni ci provanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo ... oasport.it

Sabato 24 gennaio in TV la discesa di sci alpino da Kitzbühel Ore 11:30 gara di sci alla tele Dalle 12:30 a tavola Possibilità di gustare “Patati e lüganig” patate bollite luganiga insalatina verde come entrata dessert della casa (tortellini - facebook.com facebook

Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel: cos’è successo e come cambia il programma - x.com