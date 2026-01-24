LIVE Sci alpino discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | UN RAFFAELLO SULLA STREIF! Giovanni Franzoni in testa davanti a Odermatt!

Segui in tempo reale la discesa di Kitzbühel 2026, con Giovanni Franzoni in testa davanti a Odermatt. La gara si svolge sulla celebre Streif, offrendo emozioni di alta quota. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione e sulle posizioni dei principali favoriti. Per ulteriori aggiornamenti, clicca sul link e segui la diretta in modo semplice e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.06: Allegre ha 5 centesimi di ritardo all’intermedio 12.05: SBAGLIAAAAA VON ALLMEN! Praticamente era fuori, si salva ma chiude con un ritardo di 1”56. È ottavo. Non è finita! Ora Allegre 12.04: 2 decimi di vantaggio per Von Allmen all’intermedio. Si soffre 12.03: 12 centesimi di vantaggio in alto per lo svizzero 12.01: È DIETROOOOOOOOOOO!!! 7 centesimi alle spalle di Franzoni per un grande Odermatt che ha tenuto il ritmo dell’italiano anche nella seconda parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

