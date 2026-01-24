LIVE Sci alpino discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | L’ARTE DI FRANZONI! Streif pennellata vittoria ad un passo!

Segui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con l'attenzione rivolta all'interpretazione di Franzoni sulla Streif. Aggiornamenti costanti e dettagli sulla gara ti permetteranno di restare informato sugli sviluppi di questa importante competizione di sci alpino. Per il gigante femminile di Spindleruv Mlyn, disponibile la diretta alle 10. Clicca qui per i aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.01: Si inserisce al 21mo posto il canadese Read con un distacco di 1”84, ora Alliod 12.59: 15mo lo statunitense Maple con un ritardo di 1”60 12.58: Buona la gara di Giezendanner. Il francese chiude bene ed è 15mo a 1”63 dalla vetta 12.56: Fuori dai 30 il ceco Zabystran che si prende anche qualche rischio 12.54: È una grande gara quella dello svedese Monsen che chiude a 1”26 che significa nono posto 12.54: 12 centesimi di vantaggio per Monsen all’intermedio 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e FranzoniSegui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli aggiornamenti su Paris, Franzoni e gli altri atleti.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e FranzoniBenvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026.

LIVE Coppa del Mondo: discesa di Kitzbuehel, Franzoni in testa davanti a Odermatt! Schieder 4°Sulla Streif va in scena una delle gare più attese della stagione e l'Italia brilla: Paris settimo, Casse decimo. Le donne in Repubblica Ceca nell'ultimo gigante prima dei Giochi ... gazzetta.it

LIVE! Discesa libera maschile di Kitzbühel: diretta scritta della gara sulla mitica Streif, tutti contro Odermatt, l'Italia prova il colpaccioUno dei giorno più attesi del calendario maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: oggi si disputa la discesa libera sulla Streif. Tanti a caccia di una vit ... eurosport.it

