Benvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri. Seguiremo passo dopo passo l'incontro, aggiornando costantemente sui punti e sull’andamento del match. Rimanete con noi per tutte le informazioni in tempo reale su questa importante sfida del torneo 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Scandicci e Chieri. Il match, valido per le semifinali di Coppa Italia 2026 di volley, si disputerà all’ Inalpi Arena di Torino. Il capoluogo piemontese ospita infatti questa edizione delle fasi finali della Coppa. Si preannuncia una partita davvero infuocata tra le toscane e le piemontesi, che si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la finale, da disputare domenica 25 gennaio contro la vincente del confronto tra Conegliano (detentrice del trofeo) e Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinale

