LIVE Scandicci-Chieri 3-2 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 15-8 le toscane si prendono la finale!

Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Chieri, valida per la finale di Coppa Italia di volley femminile 2026. Le toscane si sono imposte con un punteggio di 3-2, conquistando così l'accesso alla finale. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato e restare informato sugli sviluppi di questa importante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 20.08 Scandicci rispetta il pronostico nonostante qualche difficoltà di troppo. Le campionesse del mondo hanno giocato una buona partita, ma con qualche passaggio a vuoto di troppo. Chieri dal canto suo ce l'ha messa tutta e ha quasi fatto lo sgambetto ad una delle accreditate alla vittoria finale. Le piemontesi si confermano una squadra molto tosta da battere. 15-8 Ace di Manuela Ribechi! Entrata proprio per la battuta l'italiana! Scandicci si prende la finale! 14-8 Match point Scandicci! Skinner tira a tutto braccio verso il centro del campo! 13-8 Nervini trova il punto con la diagonale profonda verso zona 5! 13-7 Antropova! Attacco in diagonale da posto 2 che chiude uno scambio molto lungo! 12-7 Nemeth manda la diagonale ampiamente fuori.

