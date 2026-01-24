LIVE Scandicci-Chieri 2-2 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 8-6 le toscane tentano l’allungo

Segui la diretta della partita tra Scandicci e Chieri, terminata 2-2, valida per la Coppa Italia volley femminile 2026. Le toscane stanno cercando di allungare nel punteggio, attualmente con un punteggio di 8-6. Per aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Conegliano e Novara, clicca sul link dedicato alle 15. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 10-7 Bella diagonale di Nemeth da posto 4 in mezzo al muro! 10-6 L'attacco in primo tempo appoggiato di Gray finisce fuori! Scandicci allunga! 9-6 Skinner! Stavolta il punto lo fa col pallonetto morbido dietro il muro! 8-6 Si riscatta subito Skinner! Muro ad uno su Nemeth! 7-6 Skinner manda out la parallela! Largo e non di poco il colpo della statunitense. 7-5 Pizzica la riga questo attacco in diagonale stretto di Nemeth! 7-4 Bosetti prima riceve e poi va a segno con il mani fuori trovate molto intelligentemente.

