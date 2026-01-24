LIVE Scandicci-Chieri 2-2 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-25 si decide tutto al quinto set!

Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia di volley femminile tra Scandicci e Chieri, terminata 2-2 dopo il quinto set. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara e sui risultati, cliccando sul link per la diretta. Inoltre, puoi seguire anche la sfida tra Conegliano e Novara alle 15, per non perdere nessuna delle principali partite di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 COMINCIA IL QUINTO SET 22-25 Diagonale vincente di Dambrink! Il colpo vola verso l’out ma tocca Antropova mentre tentava di spostarsi! Si va al tie break! 22-24 Scambio intermenibile! Grandi difese da entrambi le parti! Il punto se lo prende Chieri con il mani fuori di Nervini! Due set poiint per le piemontesi! 22-23 Contrasto sopra la rete fra Cekulaev e Ognjedovic. Stavolta ad avere la meglio è la centrale di Chieri! 22-22 Antropova vede un buco in zona 6 e indirizza alla perfezione l’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Chieri 2-2 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25 si decide tutto al quinto set! LIVE Scandicci-Chieri 1-1 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25 le piemontesi riportano il match in parità!Segui in tempo reale l'incontro tra Scandicci e Chieri, terminato con un pareggio di 1-1. LIVE Scandicci-Chieri 1-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivoSegui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: LIVE Scandicci-Le Cannet 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta per le padroni di casa; Savino Del Bene Scandicci - Volero Le Cannet in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinale; Dove vedere in tv Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 COMINCIA IL PRIMO SET 18.02 ... oasport.it LIVE Chieri-Conegliano 2-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria delle venete contro delle ottime piemontesi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 18.17 Può terminare qui questa cronaca in ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. aclark.it · I adore you RMX. WARM UP SCANDICCI CHIERI Live su RaiSport e VBTV! #Volleyball #Pallavolo #CoppaItaliaFrecciarossa #Scandicci #Chieri - facebook.com facebook LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano! - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.