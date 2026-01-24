LIVE Scandicci-Chieri 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-25 le piemontesi riportano il match in parità!

Segui in tempo reale l'incontro tra Scandicci e Chieri, terminato con un pareggio di 1-1. Le piemontesi hanno recuperato il risultato, portando la partita in parità. Per aggiornamenti e sviluppi sul match e sulla Coppa Italia di volley femminile 2026, clicca sul link e resta informato con la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 22-25 Lunga la battuta di Graziani! Chieri riporta il match in parità! 22-24 Se ne va il primo set point di Chieri annullato dal primo tempo di Graziani verso zona 5! 21-24 Nemeth regala il set pont a Chieri! 21-23 Primo tempo vincente di Scandicci con Graziani. 20-23 La piazza alla perfezione Degradi! Palla complicata per la banda azzurra che manda il colpo verso l’incrocio delle righe. 20-22 Lunga la battuta di Ognjenovic. 20-21 Stavolta passa Antropova! Attacco profondo verso zona 6 e punto per Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Scandicci-Chieri 1-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivoSegui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane.

LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinaleBenvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri.

