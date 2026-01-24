LIVE Scandicci-Chieri 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-25 le piemontesi riportano il match in parità!

Segui in tempo reale l'incontro tra Scandicci e Chieri, terminato con un pareggio di 1-1. Le piemontesi hanno recuperato il risultato, portando la partita in parità. Per aggiornamenti e sviluppi sul match e sulla Coppa Italia di volley femminile 2026, clicca sul link e resta informato con la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 22-25 Lunga la battuta di Graziani! Chieri riporta il match in parità! 22-24 Se ne va il primo set point di Chieri annullato dal primo tempo di Graziani verso zona 5! 21-24 Nemeth regala il set pont a Chieri! 21-23 Primo tempo vincente di Scandicci con Graziani. 20-23 La piazza alla perfezione Degradi! Palla complicata per la banda azzurra che manda il colpo verso l’incrocio delle righe. 20-22 Lunga la battuta di Ognjenovic. 20-21 Stavolta passa Antropova! Attacco profondo verso zona 6 e punto per Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Chieri 1-1 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25 le piemontesi riportano il match in parità! LIVE Scandicci-Chieri 1-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivoSegui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinaleBenvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: LIVE Scandicci-Le Cannet 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta per le padroni di casa; Savino Del Bene Scandicci - Volero Le Cannet in Diretta Streaming | DAZN IT; Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2026: orari semifinali e streaming; Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 COMINCIA IL PRIMO SET 18.02 ... oasport.it Volley, A1: Egonu ne fa 26 ma Milano si rovina il Natale e cede 3-1 con Vallefoglia. Conegliano e Scandicci ok, Chieri sognaVolley femminile, 16a giornata di A1: clamoroso ko. di Milano in casa di Vallefoglia, con la Numia che scende al quinto posto dopo la vittoria di Chieri su Novara. Conegliano e Scandicci avanti tutta ... sport.virgilio.it LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano! - x.com Una semifinale che parla anche di noi. Savino Del Bene Volley Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri '76 si affrontano in Coppa Italia in un derby Erreà che mette in campo due realtà di altissimo livello. Per Scandicci, l’occasione di inseguire la prima finale d - facebook.com facebook

