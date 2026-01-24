LIVE Scandicci-Chieri 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 15-9 le toscane allungano!

Segui in tempo reale l'incontro tra Scandicci e Chieri, valevole per la Coppa Italia di volley femminile 2026. Al momento il punteggio è di 1-1, con le toscane che hanno ottenuto un vantaggio di 15-9. Clicca sul link per aggiornamenti costanti sulla partita e tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 25-20 Scandicci chiude il terzo set con il primo tempo di Weitzel! Colpo potente verso zona 6, la difesa di Bah non è efficace. 24-20 Nervini attacca in parallela da posto 4! Muro scomposto e punto di Chieri! 24-19 A rete la battuta di Antropova. 24-18 Nervini cerca le mani del muro ma non le trova! 5 Set point per Scandicci! 23-18 Nervini la piazza in diagonale alla perfezione! Gran colpo da posto 4 verso l'angolo di zona 5! 23-17 Muro di Chieri! Accorcia ancora la squadra piemontese! 23-16 Ancora Bah! Che ingresso per la francese! Alzata troppo lunga, ma la schiacciatrice trova il pallonetto incrociato vincente! 23-15 Mani fuori vincente della neo-entrata Bah da posto 4! 23-14 Graziani a segno con il primo tempo al centro! Palla verso zona 1 e punto per le toscane. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinaleBenvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia di volley femminile, Scandicci contro Chieri. LIVE Scandicci-Chieri 1-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivoSegui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 COMINCIA IL PRIMO SET 18.02 ... Manca pochissimo alla seconda semifinale della Coppa Italia Frecciarossa tra Savino Del Bene Volley Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri '76 Chi raggiungerà l'Imoco Volley in Finale Segui la sfida LIVE dalle 18:00 su RaiSport e VBTV! #Volley

